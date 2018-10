Beveiliger schiet vanwege gewapende indringer bij erf Gülen

Een beveiliger heeft bij het landgoed van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen in de Amerikaanse staat Pennsylvania een waarschuwingsschot gelost omdat hij een gewapende indringer zag. Dat zegt de woordvoerder van Gülen. De politie deed na het voorval onderzoek op het terrein.

Nadat de beveiliger het schot had gelost, sloeg de indringer op de vlucht. Er is niemand gewond geraakt. Wat de persoon van plan was, is onduidelijk.

Na het voorval zette de politie het erf enkele uren af. Buren werd geadviseerd binnen te blijven. Agenten wilden de aanwezige journalisten niet te woord staan.

Banneling

De 76-jarige Gülen woont al jaren in ballingschap in de Verenigde Staten. De Turkse regering wil dat de VS hem uitlevert. De geestelijke wordt door Turkije gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016. De Amerikaanse regering acht zijn betrokkenheid bij de couppoging niet bewezen.

De Wall Street Journal meldde in november vorig jaar dat oud-generaal Michael Flynn en zijn zoon betrokken waren bij een plan om Gülen te ontvoeren. De Turkse regering zou de twee 15 miljoen dollar hebben beloofd als zij de geestelijke naar Turkije zouden brengen.