Voor Chris is het elke maand gokken: komt ze uit met haar geld of niet?

Chris' kinderen wonen nog steeds thuis. Ze studeren en werken niet. "Ik heb ze vorig jaar de keuze moeten geven: of we verhuizen naar een kleiner appartement, of jullie moeten financieel bijdragen. Ze kozen ervoor om bij te leggen aan de huur. Maar ik kom nog steeds te kort."

Volgens Chris is er geen aandacht voor de financiële problemen van haar doelgroep: de mensen die het net wel of net niet redden. "Wij worden vergeten. Juist voor deze groep is er helemaal niets. Geen toeslagen of uitkeringen, niks. Na al die jaren... ik kan het gewoon niet meer."