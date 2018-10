Vliegtaks: goed voor de economie, matige milieuwinst

De Nederlandse luchtvaartsector presenteerde vandaag een actieplan om de CO2-uitstoot tot 2030 met 35 procent te verminderen. De sector wil miljarden investeren om dat doel te halen. Maar over de vliegtaks werd bij de presentatie met geen woord gerept. Het was de roze olifant in de kamer. Want om alle investeringen te kunnen doen moet de vliegtaks, die het kabinet van plan is in te voeren, volgens de sector van de baan.

Vooral voor KLM is de vliegtaks een groot thema. Volgens de luchtvaartmaatschappij zullen de financiƫle gevolgen van die belasting enorm zijn, terwijl de milieuwinst heel beperkt is. Onderzoeker Jasper Faber van onderzoeksbureau CE Delft noemt de angst voor economische schade onterecht, maar zegt dat de milieuwinst inderdaad relatief klein is.