Annemarie Jorritsma VVD-lijsttrekker Eerste Kamerverkiezingen

VVD-coryfee Annermarie Jorritsma (68) is de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen in mei volgend jaar. Jorritsma zit al in de Eerste Kamer. "Het is een uitdaging, maar vooral een groot voorrecht om als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen aan de slag te mogen gaan", laat Jorritsma weten.

Sinds 24 november 2015 is zij al fractievoorzitter. Ze volgde Loek Hermans op die opstapte nadat de rechter hem medeverantwoordelijk had verklaard voor de ondergang van thuiszorgorganisatie Meavita. Daar was hij, naast zijn Eerste Kamerlidmaatschap, voorzitter van de raad van commissarissen.

Nevenfuncties

Onlangs brak Jorritsma een lans voor Eerste Kamerleden met banen en nevenfuncties. Zij vindt dat niet per definitie belangenverstrengeling. Volgens Jorritsma staan senatoren met banen juist midden in de samenleving en doen zij bruikbare ervaringen op voor hun politieke werk.

Aanleiding van het pleidooi van Jorritsma was de publiciteit over VVD-senator Dutler. Haar adviesbureau had voor het ministerie van VWS een rapport geschreven over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de privacy van burgers. Dutler stemde later met haar partij mee voor de WMO. Jorritsma heeft daar geen problemen mee.

Zelf heeft zij ook nevenfuncties. Zij is commissaris-generaal van de Floriade en heeft verschillende functies in raden van commissarissen. Ook is zij voorzitter van de jury van 'Zakenvrouw van het jaar'.

Grootste partij

Eerder was Jorritsma twaalf jaar burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG. In het kabinet Kok II was zij minister van Economische Zaken en vice-premier. Daarvoor was zij minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Kok I.

De VVD is met dertien van de 75 zetels de grootste partij in de Eerste Kamer.