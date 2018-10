Vergeten miss, militante dienstmeid en 999 andere vrouwen uit de 20ste eeuw

"Na het vorige boek had ik mijn echtgenoot beloofd: nooit meer 1001 vrouwen over de vloer. Daar heb ik me niet aangehouden", lacht Els Kloek. De historica presenteert vandaag het boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, bij de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Museum. "Het karwei was nog niet af."

Kloek werd in 2013 overvallen door het succes van 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Van het vuistdikke boek werden in een jaar tijd 15.000 exemplaren verkocht en het werd uitgeroepen tot Beste Geschiedenisboek Aller Tijden.

"Ik was eigenlijk niet van plan om een tweede boek te maken. Maar het sloeg zo aan. Bovendien klopte het nog niet helemaal, vond ik. Voor de 20ste eeuw had ik nog 500 kandidates die niet in het boek zaten. Dat zat me niet helemaal lekker. Daarom een tweede deel dat zich richt op de 20ste eeuw."

Sommige individuen in het boek zijn beroemd genoeg dat hun voornaam al herkenning biedt: Aletta, Hella, Fanny, Wilhelmina (tweekeer), Fiep. Anderen zijn onterecht onbekend bij het grote publiek: Suze Groeneweg, Johanna Westerdijk, Tjoet Nja Din. En dan zijn er nog de levensverhalen die Kloek en haar team aan de vergetelheid ontrukken.