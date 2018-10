Lampje van Annet Schaap ook bekroond met Gouden Griffel

De prijs voor het beste kinderboek, de Gouden Griffel, gaat naar Annet Schaap met haar boek Lampje. Dat is bekendgemaakt op het Kinderboekenbal in Amsterdam.

Het boek gaat over het meisje Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter. Ze moet elke avond tientallen trappen in de vuurtoren beklimmen om het licht aan te steken. Als op een dag de lucifers op zijn, gaat er van alles mis.

Schaap is tot nu toe vooral bekend als illustrator van kinderboeken. Zo verzorgde ze de tekeningen in de serie Hoe overleef ikvan Francine Oomen, en in boeken van Janneke Schotveld en Jacques Vriens.

Derde prijs

Lampje is Schaaps debuut als kinderboekenschrijver en het boek is erg succesvol. De Gouden Griffel is de derde prijs die Schaap ermee binnensleept in een jaar tijd. Het boek werd eerder bekroond met de Nienke van Hichtum- en de Woutertje Pieterse-prijs.

Met het bal is ook de Kinderboekenweek begonnen. Het thema van de 64ste editie is vriendschap. Jozua Douglas heeft het Kinderboekenweekgeschenk Eilandenruzie geschreven.