Weer probleem ontdekt bij Belgische kerncentrale Tihange

In de kerncentrale van Tihange, in België niet ver van Luik, is opnieuw een probleem aan het licht gekomen; in de bunker van de reactor Tihange 2 zit geen betonijzer waar het volgens de bouwtekeningen wel had moeten zitten, meldt VRT Nieuws. Het probleem werd ontdekt bij een onderzoek naar het afbrokkelen van beton.

Begin dit jaar werd bij Tihange 3 hetzelfde probleem vastgesteld. De bunkers zijn bedoeld om de reactoren te beschermen tegen zware klappen van buitenaf, zoals een neerstortend vliegtuig.

De centrale is in gebruik bij energiebedrijf Engie Electrabel. Een topman zegt dat het probleem nader wordt onderzocht. "Zodra we hier een volledig zicht op hebben, zullen wij overgaan tot de berekening, metingen en herstellingen die nodig zijn." Hij verzekert dat de reactor pas wordt opgestart als de bunker en de installatie "absoluut veilig" zijn en de nationale toezichthouder groen licht heeft gegeven.