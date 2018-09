Delen België mogelijk in november uren zonder stroom

Delen van België kunnen in november uren zonder stroom komen te zitten, doordat er tekorten kunnen ontstaan door onderhoudswerkzaamheden aan kernreactoren. De VRT meldt dat op basis van het Belgische Planbureau, dat onderzoek doet naar beleidsmaatregelen.

In verband met de onderhoudswerkzaamheden zal slechts een van de zeven kernreactoren in België stroom kunnen leveren. Daardoor is er een kans dat het aanbod van elektriciteit in november achterblijft op de vraag. "De kans dat een aantal gemeentes of een aantal zones tijdelijk worden afgeschakeld, is toegenomen", citeert de VRT het Planbureau.

Volgens de omroep is het in België wettelijk toegestaan om zo'n drie uur per jaar stroomtekorten te hebben. Doordat zes reactoren geen stroom kunnen leveren, wordt er rekening mee gehouden dat dat aantal uren drastisch oploopt. "We schatten dat dat eerder in de buurt van twintig uren zou kunnen liggen."

Water aan de lippen

Het Planbureau zegt dat er in november vorig jaar, toen het niet extreem koud of nat was, 13 gigawatt stroom is verbruikt. "Als we zien dat er in november dit jaar heel wat meer kernreactoren uit gaan liggen, gaat het water echt aan onze lippen staan om dat te gaan dekken. Het is mogelijk, maar dan moeten we echt wel wat bezuinigen op ons elektriciteitsverbruik, zeker in de avonduren."