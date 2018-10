Grote vraag naar Nederlandse illustratoren, 'typische stijl spreekt aan'

Nederlandse illustratoren zijn populair. Zowel in Nederland als in het buitenland is de vraag naar illustraties groot. Niet alleen krijgen tekenaars veel (internationale) opdrachten, ook worden Nederlandse prentenboeken veelvuldig vertaald.

Er zijn volgens Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) in aanloop naar de Kinderboekenweek meerdere redenen voor de populariteit van Nederlandse illustratoren. Zo worden illustraties nu vaker gebruikt in kinderboeken, zegt Peter Rosendaal van het CPNB. "Ten tweede wordt de doelgroep breder. Illustraties spreken niet alleen de jongste doelgroep, maar ook de tien tot twaalfjarigen aan. Ook is het tegenwoordig makkelijker en goedkoper om in kleur te drukken."

Ook illustrator Marit Törnqvist heeft wel een idee waarom Nederlandse illustratoren zo geliefd zijn in het buitenland: