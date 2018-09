Gouden Penseel voor prentenboek Fabeldieren

Met de uitreiking in het Rijksmuseum is ook een tentoonstelling over illustraties geopend. Daar zijn de originele illustraties van de winnaars van de prijs te bekijken. Het Rijksmuseum en Stichting CPNB willen met de tentoonstelling prentenboekillustraties een eigen platform bieden en kinderen naar kunst leren kijken.

Het Gouden Penseel ging vorig jaar naar het boek Tangramkat van illustrator Martijn van der Linden.