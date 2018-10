Duitse journalist vond documenten over Ronaldo: 'En toen zijn we erin gedoken'

Het zou zijn gebeurd in 2009, in een hotelkamer in Las Vegas. Topvoetballer Cristiano Ronaldo was uit in een club om zijn nieuwe contract bij Real Madrid te vieren toen hij Kathryn Mayorga en een vriendin uitnodigde om mee naar zijn kamer te komen. Daar hadden Mayorga en Ronaldo vervolgens seks. Volgens Ronaldo gebeurde dat met instemming, volgens Mayorga was het verkrachting.

"The real question is: was it consensual?", zegt Christoph Winterbach, journalist bij Der Spiegel, in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. Hij bracht het verhaal vorige week naar buiten, na maanden research. Het Duitse weekblad kreeg toegang tot miljoenen documenten van klokkenluiderssite Football Leaks. "Een tijd geleden vonden we opeens een document over deze zaak. Toen zijn we erin gedoken."