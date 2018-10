Politie Las Vegas heropent verkrachtingszaak Cristiano Ronaldo

De politie in Las Vegas heropent het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak waarbij topvoetballer Cristiano Ronaldo betrokken is geweest. Volgens Kathryn Mayorga is ze door de Portugese speler in 2009 verkracht in een hotel in Las Vegas.

Het Amerikaanse model zegt tegen haar wil seks te hebben gehad met Ronaldo en herhaaldelijk 'nee' te hebben geschreeuwd. De vrouw heeft vrijdag aangifte gedaan. Ze zegt in 2009 door Ronaldo gedwongen te zijn een verklaring te ondertekenen om het incident niet in de openbaarheid te brengen. In ruil zou de voetballer haar 375.000 dollar hebben betaald.

Medisch onderzoek

De politie in Las Vegas maakte gisteravond bekend dat op 13 juni 2009 een melding was binnengekomen over een seksueel misdrijf. Ook zou er toen een medisch onderzoek zijn uitgevoerd, aldus de politie.

De 33-jarige Ronaldo, die nu voor Juventus speelt in de Italiaanse serie A, noemde de beschuldigingen op Instagram nepnieuws.