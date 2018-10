DiCaprio's strand in Thailand voor onbepaalde tijd gesloten

Het eens zo idyllische strand uit de film The Beach (2000) met Leonardo DiCaprio wordt voor onbepaalde tijd voor publiek gesloten. Het strand Maya Bay in Thailand is door het overweldigende toerisme vanwege de film te erg aangetast. Thailand hoopt door dit besluit de natuur te redden.

Eerder besloot het ministerie van Toerisme het strand al vier maanden te sluiten, tijdens het zomerseizoen. Het strand zou 30 september weer open gaan voor toeristen, maar dat gebeurde niet. Vandaag maakten de autoriteiten bekend dat dit ook niet meer gaat gebeuren. "Het ecosysteem van het strand is nog niet hersteld", is te lezen in een brief. "Het strand blijft gesloten totdat de natuur weer hersteld is."