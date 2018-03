DiCaprio's strand krijgt 4 maanden rust van Thailand

Het strand dat wereldberoemd werd door Leonardo DiCaprio's film The Beach is voortaan vier maanden per jaar verboden terrein voor toeristen. Thailand hoopt dat de natuur kan herstellen in die periode van rust.

Maya Beach op het eiland Phi Phi Leh werd in de film afgeschilderd als het ideale, ongerepte stukje Thailand, een Hof van Eden ver weg van het drukke, toeristische Bangkok. Ironisch genoeg werd het eiland door de film een enorme toeristische trekpleister: dagelijks komen er 200 bootjes met 4000 bezoekers.

De natuur had flink te lijden onder al dat bezoek: koraalriffen verdwenen en het zeeleven werd verjaagd. "Het prachtige strand is verdwenen. Het is oververmoeid, alsof iemand decennialang heeft gewerkt en nooit kon stoppen", vat een natuurbeschermer de situatie samen.