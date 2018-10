Paasvuren even schadelijk als vuurwerk tijdens Oud en Nieuw

De hoeveelheid fijnstof die paasvuren uitstoten is vergelijkbaar met die van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Over een heel jaar bekeken veroorzaken de zogenoemde vreugdevuren minder dan een procent van de totale uitstoot fijnstof in ons land.

"De bijdrage die paasvuren leveren aan de totale landelijke uitstoot van fijnstof is minimaal, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat paasvuren lokaal niet voor overlast kunnen zorgen", zegt Margreet van Zanten van het RIVM tegen RTV Oost.

Het is voor het eerst dat het RIVM onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van fijnstof door paasvuren. Dat gebeurde op verzoek van de Stichting Houtrookvrij, die hier rond Pasen dit jaar op aandrong. Volgens de stichting veroorzaakt de eeuwenoude traditie namelijk "een immense milieuvervuiling en bijbehorende gezondheidsrisico's". De Stichting Houtrookvrij pleitte daarom voor een verbod op paasvuren.

Het RIVM deed de afgelopen maanden onderzoek naar zogenoemde vreugdevuren. "En niet alleen paasvuren, maar ook de vuren die rond Oud en Nieuw en feesten als Luilak worden ontstoken", zegt Van Zanten. De meeste fijnstof is afkomstig van verkeer, landbouw, overige industrie en consumenten. Zij zorgen samen voor twee derde van de totale uitstoot.