Webwinkels slecht toegankelijk voor blinden: 'Ik verzuip in zo'n site'

Veel commerciële websites zijn nog altijd slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het rapport is gepubliceerd ter gelegenheid van de Week van de Toegankelijkheid die tot en met zaterdag loopt. Twee jaar geleden werd dit probleem ook al onderzocht, sindsdien is er weinig veranderd, is de conclusie.

"Dit betekent dat onder de ruim twee miljoen mensen met een beperking in Nederland er op dit moment velen zullen zijn die niet of onvoldoende zelfstandig gebruik kunnen maken van de onderzochte websites", staat in het rapport.

Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht, dat voorschrijft dat mensen met een beperking zo zelfstandig en volwaardig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat betekent onder meer dat commerciële sites er "geleidelijk" voor moeten zorgen dat hun site goed toegankelijk is.