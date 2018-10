Ook in Vlaamse gemeente mogen geen Stints meer rijden

De Belgische gemeente Haacht sluit zich aan bij het Nederlandse verbod op het gebruik van de Stint, dat vanaf vandaag geldt. Ook daar mag de elektrische bolderkar niet meer de openbare weg op.

De gemeente, die ten zuidoosten van Mechelen ligt, maakte gisteravond bekend dat het verbod geldt totdat het Nederlandse onderzoek naar de elektrische bakfietsen klaar is. Ook wacht de gemeente op een duidelijk standpunt van de Vlaamse minister.

De Stints worden gebruikt door de buitenschoolse opvang in het dorp Sint-Adriaan. "In de tussentijd zullen de kleuters daar zich van en naar de opvang verplaatsen met een extra begeleider. Ze zullen de kindjes te voet aan de hand verplaatsen", zegt de verantwoordelijk wethouder van Haacht. De gemeente zoekt nog naar een betere en veiligere oplossing.

Verkeersinstituut

Het Belgische verkeersinstituut Vias zou graag zien dat in heel België het Nederlandse verbod wordt overgenomen. "Zolang er geen onderzoek is dat aantoont dat de voertuigen veilig zijn, lijkt het ons aangewezen om ook in ons land de beslissing van Nederland te volgen", zei een woordvoerder op de Vlaamse zender Radio 1.

In België rijden er volgens Vias zo'n 75 tot 100 Stints rond. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er 3500.

Voorlopige resultaten

Minister Van Nieuwenhuizen heeft het verbod ingesteld omdat de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar het dodelijke ongeluk in Oss wijzen op potentiële veiligheidsrisico's.

Er zijn meerdere problemen gevonden die ertoe kunnen leiden dat de Stint stilvalt of juist niet meer remt.