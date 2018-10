Felix Meurders blijft nog even Spijkers met Koppen presenteren

Radiopresentator Felix Meurders blijft voorlopig het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen presenteren. Vrijdag maakte BNNVARA bekend dat de 72-jarige Meurders afscheid moest nemen, omdat de omroep met dit programma een jongere doelgroep wilde bereiken. Voor Meurders werd een ander programma gezocht.

"Vandaag is duidelijk geworden dat we daar op korte termijn geen concreet uitzicht op hebben", schrijft de omroep. "Vandaar ons gezamenlijk besluit dat Felix dit programma blijft presenteren totdat een nieuw radioslot gevonden is." Meurders is tevreden met deze oplossing, zegt BNNVARA.

Spijkers met Koppen wordt normaal gesproken op zaterdag uitgezonden, tussen 12.00 en 14.00 uur. In verband met het 30-jarig jubileum is er komende zondag een speciale uitzending tussen 16.00 en 18.00 uur, vanuit Carré. Dolf Jansen en Felix Meurders ontvangen dan onder meer premier Rutte.