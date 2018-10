In Irak worden beauty-experts en influencers vermoord. Wat zit daarachter?

Dit zijn Suad al-Ali, Tara Feres, Rafeef al-Yaseri en Rasha al-Hassan. Er zijn drie overeenkomsten tussen deze vier vrouwen. Ze komen uit Irak. Ze profileerden zich als vrouwelijke rolmodellen. Ze werden alle vier afgelopen weken vermoord.

Het begon met Rafeef al-Yaseri, 'de barbie van Irak'. Zij was plastisch chirurg en had een eigen schoonheidssalon in Bagdad. Op 16 augustus werd zij in haar huis doodgeschoten. Een week later volgde mede-schoonheidsexpert Rasha al-Hassan, de eigenares van een ander beauty-centrum eveneens in de hoofdstad. Ook zij werd dood aangetroffen. Vorige week, op 24 september werd vrouwenactivist Suad al-Ali doodgeschoten. Zij was ook betrokken bij de protesten in Basra tegen de regering in Bagdad.

Instagrammodel Tara was een rolmodel

Afgelopen vrijdag was Tara Feres aan de beurt. De voormalig Miss Irak en Instagramhit - ze heeft bijna 3 miljoen volgers - werd doodgeschoten terwijl zij in haar auto door Bagdad reed. Haar dood leidt tot onrust in Irak. "Zoveel meisjes in Irak keken naar Tara op. Als Tara het kan, kan ik het ook. Ik hoef niet weg uit Irak, hier kan ik ook dingen bereiken. Dat was de boodschap van Tara aan jonge meisjes", vertelt Dashni Morad.

De Koerdisch-Nederlandse Morad is net als Tara Feres een influencer, met ruim 300.000 volgers op Instagram. Ze komt uit Arnhem en is voornamelijk bekend in Irak en bij Nederlandse Koerden. Hoewel ze pas 24 is, heeft ze al een carrière achter de rug als presentatrice, zangeres en dus als instagrammer.