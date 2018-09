Iraakse influencer, voormalig Miss Irak, vermoord in Bagdad

Een invloedrijk Iraaks model is in Bagdad doodgeschoten door nog onbekende aanvallers. Tara Fares, voormalig Miss Irak, heeft ruim 2,5 miljoen volgers op Instagram. Ze wordt gezien als voorvechter voor vrouwenemancipatie, vanwege haar eigenzinnige make-up en kledingstijl.

Over de daders en hun motief is nog niets bekend. Het Iraakse ministerie voor Binnenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar de dood van het 22-jarige model.

Fares is de tweede bekende vrouw die deze week in Irak is vermoord. In de zuidelijke stad Basra, op ruim 500 kilometer afstand van Bagdad, werd de 46-jarige Soad al-Ali neergeschoten. Ali leidde protesten voor betere voorzieningen in de stad, zoals drinkwater. De protesten waren ook gericht tegen milities, die gesteund worden door Iran en die steeds meer invloed krijgen in het gebied.