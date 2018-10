Iran vergeldt aanslag met raketaanval in Syrië

Iran heeft vannacht een raketaanval uitgevoerd op doelen in Syrië, als vergelding voor een aanslag eind vorige maand. Details meldden de staatsmedia niet, behalve dat het doelwit ten oosten van de Eufraat lag en dat er doden en gewonden bij de aanval zijn gevallen.

"De raketten van de Revolutionaire Garde zijn op weg naar de afvallige, moorddadige terroristen", zei een Iraanse verslaggever die de lancering bijwoonde op de staatstelevisie. "Over enkele minuten hoort de arrogante wereld veelvuldig het geluid van Iraanse klappen, in het bijzonder de VS, het zionistische regime en al-Saud." Met die laatste term wordt verwezen naar de machthebbers in Saudi-Arabië.

Het doelwit waren waarschijnlijk IS-strijders die vechten in de buurt van de stad Abu Kamal, die in handen is van het Syrische regime.

Militaire parade

De raketaanval is een vergelding voor de aanslag in de West-Iraanse stad Ahvaz op 22 september. Toen daar een militaire parade onder vuur werd genomen, kwamen 24 mensen om het leven, onder wie twaalf leden van de Revolutionaire Garde. Meer dan zestig anderen raakten gewond.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door zowel Islamitische Staat als Arabische separatisten uit Iran.

Na de aanslag werden de ambassadeurs van Nederland en Denemarken en de zaakgelastigde van het Verenigd Koninkrijk door Iran op het matje geroepen, omdat die landen onderdak bieden aan Iraanse oppositiegroepen.