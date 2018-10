VS en Canada redden NAFTA-verdrag met nieuw akkoord

De Verenigde Staten en Canada hebben overeenstemming bereikt over het aanpassen van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Daarmee is het verdrag gered: eerder sloot de VS al een akkoord met Mexico. De landen spreken van een overeenkomst die zorgt voor vrijere markten, eerlijker handel en krachtige economische groei.

Net voor de deadline van middernacht werd een akkoord op hoofdlijnen bereikt waar ook president Trump zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Er zouden onder meer afspraken zijn gemaakt over de toegang van de VS tot de Canadese zuivelmarkt en de export van in Canada gemaakte auto's naar de VS.

Trump eiste een heronderhandeling van het verdrag, omdat het bestaande akkoord volgens hem nadelig uitpakte voor de werkgelegenheid in de VS. Trump had gewaarschuwd voor heffingen op Canadese producten als er geen nieuwe afspraken zouden worden gemaakt. Het nieuwe akkoord moet het bestaande verdrag uit 1994 vervangen.