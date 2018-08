President Trump sluit handelsakkoord met Mexico, maar niet met Canada

President Trump en zijn Mexicaanse ambtgenoot Nieto hebben nieuwe onderlinge handelsafspraken gemaakt, die in feite een eind maken aan NAFTA. Dat is het vrijhandelsverdrag dat de VS, Canada en Mexico in 1994 tekenden en waarvan Trump zich altijd een fel tegenstander heeft getoond.

In zijn verkiezingscampagne zei hij dat hij van NAFTA af wilde, omdat dat verdrag slecht is voor de werkgelegenheid in de VS. Washington begon al snel onderhandelingen met Mexico en Canada, maar die verliepen erg stroef. Sinds juli praat Canada helemaal niet meer mee.

Welke nieuwe afspraken Trump en Nieto hebben gemaakt, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de druk op Canada nu wordt vergroot om ook in te stemmen met handelsafspraken om een aanpaste vorm van NAFTA tussen de drie landen in stand te houden.

Amerikaanse vertegenwoordigers bij het handelsoverleg hopen dat Canada zich snel aansluit, "hopelijk nog voor het eind van de week".

Importheffingen

In een telefoongesprek van Trump in de Oval Office met Peño Nieto zei ook de Mexicaanse president te hopen dat Canada deel blijft uitmaken van een handelsverdrag. Trump liet overigens de mogelijkheid open om met Canada een apart verdrag te sluiten. Om het noordelijke buurland onder druk te zetten dreigde hij met importheffingen op auto's die in Canada worden gemaakt.

De Canadese regering heeft eerder al gezegd dat het land niet zomaar instemt met nieuwe handelsregels. "Wij zullen alleen een nieuw NAFTA ondertekenen dat goed is voor Canada en voor de middenklasse", zei de woordvoerder van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Freeland.