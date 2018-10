'Nederlander beschermt zich nog altijd te weinig tegen cybercrime'

Nederlanders doen nog altijd te weinig om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Dat blijkt uit een enquête die is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt het AD.

Tal van publiekscampagnes ten spijt, doet meer dan de helft van de internetgebruikers niets om zich te beschermen. Vorig jaar werd een op de tien gebruikers het slachtoffer van cybercriminaliteit.

Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van alle Nederlanders zich zorgen maakt over cybercrime en dan vooral over identiteitsfraude. 43 procent heeft antivirussoftware geïnstalleerd, terwijl een derde in de loop der jaren wachtwoorden complexer heeft gemaakt.

Minister Grapperhaus trekt dit jaar 30 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van de digitale criminaliteit. Hij zegt in het AD dat hij zich zorgen maakt over het gebrek aan bewustzijn. "Mensen hebben voor hun huis dievenklauwen, dubbele sloten en alarmen. Maar digitaal gezien, zetten ze de achterdeur open."