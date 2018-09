Extra geld voor aanpak cybercrime

Het kabinet trekt met Prinsjesdag nog eens de portemonnee voor internetveiligheid. Volgend jaar wordt er eenmalig 30 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van cybercrime, melden Haagse bronnen aan de NOS.

Dat het vergroten van de veiligheid op internet extra geld krijgt, is niet voor niets. Eerder dit jaar waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al dat de ernst en omvang van de digitale dreiging in Nederland aanzienlijk is. In het cybersecuritybeeld werd zelfs gesproken van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid.

Ook de politie krijgt er volgend jaar nog eens 58 miljoen euro bij. In juni werd duidelijk dat er bij de Nationale Politie de komende jaren veel agenten met pensioen gaan. Het geld is bedoeld voor maatregelen om tekorten op te vangen.