Californië eist als eerste Amerikaanse staat vrouwen in raden van bestuur

Californië heeft als eerste Amerikaanse staat een wet aangenomen die voorschrijft dat beursgenoteerde bedrijven verplicht vrouwen moeten opnemen in de raad van bestuur. Gouverneur Jerry Brown heeft de wet gisteren ondertekend.

De wet houdt in dat in de raad van bestuur van elk beursgenoteerd bedrijf in Californië minstens een vrouw zitting moet nemen voor 2020. Bij grote bedrijven moet dat aantal voor 2022 tot drie worden uitgebreid. Op dit moment heeft een vierde van de bedrijven in de staat geen enkele vrouw in de raad van bestuur.

Bedrijven die de wet niet naleven kunnen een boete krijgen van 100.000 dollar voor een eerste overtreding. De boetes voor daaropvolgende overtredingen kunnen oplopen tot 300.000 dollar.

Kritiek

De Californische Kamer van Koophandel stelde eerder dat bedrijven moeite zullen hebben de quota te halen en dat de wet een overtreding is van het verbod op discriminatie uit de grondwet. Ook zou het te veel gewicht hangen aan geslacht, in plaats van bijvoorbeeld etniciteit.

De Democratische gouverneur Brown tekende voor nog meer wetgeving die betrekking heeft op vrouwen, zoals het verplichten van werkgevers om seksuele intimidatie-training aan te bieden en het verbieden van geheime schikkingen in zaken die te maken hebben met seksueel overschrijdend gedrag.

In Europa kennen onder meer Noorwegen en Frankrijk al vrouwenquota voor raden van bestuur. Nederland heeft geen formeel vrouwenquotum. In het Burgerlijk Wetboek staat wel dat vennootschappen moeten streven naar minimaal 30 procent aan vrouwelijke bestuurders en commissarissen.