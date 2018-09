Verliefd geworden in Stoptoberhuis, maar stoppen met roken lukte niet

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de nu 29-jarige Chantal Vreullink en 33-jarige Richard Oosterhuis elkaar ontmoetten in het Stoptoberhuis. Het tweetal zat daar om van hun rookverslaving af te komen. Inmiddels rookt Richard weer, maar het huis was niet voor niets: daar sloeg namelijk de vonk over. En nu is het stel in verwachting. "Van de allereerste Stoptober-baby ooit, heb ik me laten vertellen", glundert Richard.

Het huis is sinds vandaag weer geopend, in Vinkeveen. Vanmiddag rookten de stoppers samen hun laatste sigaret. De komende vijf dagen zitten ze 'opgesloten' in het huis, waar ze zoveel mogelijk worden afgeleid door sporten en workshops. "Na de vijf dagen moet je het zelf doen. Dat is heel moeilijk. Je hele omgeving rookt dan wel nog. Je kan beter een jaar opgesloten worden zonder geld en tabak, dan lukt het wel om te stoppen", zegt Richard.

Hieronder vertelt Richard hoe hij Chantal heeft ontmoet: