'The being formerly known as': dat horen we vaker in de showbizz

Kanye West kondigde afgelopen nacht aan dat hij zijn naam verandert: "The being formally known as Kanye West. I am YE" schreef hij in een tweet. Ye was al wel een bijnaam van de artiest. Hij bracht recent ook een album met die titel uit.

Ye is bepaald niet de eerste showbizz-beroemdheid die zijn naam verandert of een hele andere naam aanneemt. Vooral onder rappers is het gebruikelijk. Zo is Sean Combs bekend geworden als Puff Daddy, maar noemde hij zich ook onder meer ook P. Diddy, Puffy, B. Love, Brother Love en Diddy.