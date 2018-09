Dit is er mis met het Indonesische waarschuwingssysteem voor tsunami's

Maas denkt niet dat het veel had uitgemaakt. Hij zag nog geen kwartier nadat de waarschuwing was ingetrokken, de eerste video van de tsunami online staan. "Er heeft dus misschien 5 of 10 minuten tussen gezeten. En misschien was de tsunami net iets eerder. Ik neem aan dat het niks had uitgemaakt. Mensen vluchten snel weg, terugkeren gaat een stuk langzamer omdat ze eerst even afwachten."

De dienst had de hoogte behoorlijk verkeerd ingeschat. BMKG waarschuwde voor een tsunami van anderhalve tot drie meter. Achteraf bleek dat golven tot maar liefst zes meter kwamen.

Er ging meer mis: even later verwachtte de dienst dat er een "niet-significante" golf van maar zes centimeter aan zat te komen. Daarop werd het alarm ingetrokken. "Dit is iets dat we voor de toekomst moeten evalueren", zei het hoofd van het aardbevingen- en tsunamicentrum bij BMKG tegen persbureau Reuters.