Onrustig in Barcelona, jaar na geweldsexplosie Catalonië

In Barcelona zijn bij ongeregeldheden tussen de politie en Catalaanse separatisten veertien mensen gewond geraakt. De politie heeft zes arrestaties verricht, melden de regionale autoriteiten.

Het liep uit te hand toen de demonstranten afweken van de protestroute en een andere protestmars elders in de stad opzochten. Daar waren duizenden leden van de nationale politie en Guardia Civil aan het demonstreren voor de verhoging van hun salaris. Met hun protest wilden ze ook stilstaan bij de grote politie-inzet bij het referendum van vorig jaar. Agenten probeerden met hun wapenstok de twee groepen uiteen te houden.

Kalmte

De twee mensenmassa's waren moeilijk onder controle te houden en een van de separatisten gooide verf naar de agenten. De separatisten waren met meer dan 6000 in de stad, aan de demonstratie voor de politie deden zo'n 3000 mensen mee. Burgemeester Ada Colau riep iedereen op om de kalmte te bewaren. "Deze stad heeft altijd verdedigd dat iedereen zijn vrijheid van meningsuiting kan uitoefenen."

Drie mensen waren dusdanig verwond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Onder de gewonden zou ook een agent zijn.

Maandag is het precies een jaar geleden dat het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië werd gehouden. De Spaanse regering bestempelde die volksraadpleging als illegaal en de politie greep toen hard in om het referendum tegen te houden. Uiteindelijk belandden toen meer dan duizend mensen in het ziekenhuis.