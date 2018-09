Schade en overlast door 'Zorbas' op Griekenland

Het lijkt erop dat de gevolgen van de subtropische storm Zorbas, die vanmiddag aan land kwam in Griekenland, meevallen. De afgelopen dagen leek het erop dat Zorbas zou uitgroeien tot een 'medicane', een orkaan in het Middellandse Zeegebied, maar dat is niet gebeurd. De storm verloor eenmaal boven land snel aan kracht. Wel is er veel overlast.

Sommige delen van het land zitten zonder stroom en de brandweer moest tientallen mensen uit hun huis halen omdat ze door het water niet meer uit hun woning konden komen.

Ook het verkeer heeft veel last van overstromingen. Sommige automobilisten kwamen vast te zitten in hun auto's en moesten worden bevrijd. Rederijen hebben hun schepen in de havens aan de ketting gelegd.

Modderstromen

Vooral op het zuidelijke schiereiland Peloponnesos zijn de gevolgen van Zorbas goed te merken. Op beelden op sociale media en op de Griekse tv is te zien dat straten door de enorme hoeveelheid regen blank staan. Er zijn windstoten gemeld van zo'n 100 kilometer per uur.

Volgens de gouverneur van het schiereiland hebben huizen, de landbouw en infrastructuur schade opgelopen. Hij heeft voor delen van het schiereiland de noodtoestand uitgeroepen en de Griekse hulpdiensten hebben bewoners opgeroepen waakzaam te zijn. Het lijkt erop dat het vliegverkeer weinig hinder heeft van de storm.

Zorbas trekt vannacht langzaam richting Turkije. Mogelijk worden ook de eilanden Lesbos en Chios getroffen. De gouverneur van die regio heeft plannen klaarliggen om de duizenden migranten die in tentenkampen op die eiland zitten te verhuizen, maar waarheen precies is niet bekend.