'Medicane', zware storm, onderweg naar Griekenland

De kans wordt steeds groter dat Griekenland dit weekend last krijgt van noodweer. Een storm in de Middellandse Zee dreigt vrijdag een zogenoemde medicane te worden, een samentrekking van 'mediterranean' (het Middellandse Zeegebied) en 'hurricane' (orkaan). Vooral op en rond de Egeïsche Zee kan het hard gaan stormen.

Sommige delen van Griekenland hebben nu al last van slecht weer. Veel scholen zijn dicht en een aantal veerdiensten is stilgelegd. De komende 24 tot 48 uur wordt het weer waarschijnlijk alleen maar slechter.

Code oranje

Hoe sterk de storm precies gaat worden is nog onduidelijk. Ook de exacte koers is nog niet bekend. In delen van Griekenland is voor morgen wel al code oranje afgegeven, niet alleen vanwege de wind maar ook omdat er veel neerslag kan vallen.

Nadat de storm het eiland Kreta heeft gepasseerd trekt het systeem verder naar Turkije. Vooral de zuidelijke kustlijn kan er last van krijgen. Boven het vasteland zal de storm snel verdwijnen. Het kan dan nog wel flink regenen.