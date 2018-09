Erdogan ziet - anders dan Merkel - dat vriendschap met Duitsland is verdiept

De Turkse president Erdogan noemt zijn staatsbezoek aan Duitsland een succes. In Keulen zei hij dat zijn reis de vriendschap tussen Turkije en Duitsland heeft verdiept. Bondskanselier Merkel kwam gisteren na een gesprek met Erdogan tot een andere conclusie: ze zei dat "de diepe verdeeldheid" tussen beide landen niet is afgenomen.

Het was het eerste bezoek van Erdogan aan Duitsland in jaren. De Turkse president sprak tijdens zijn driedaagse staatsbezoek ook met bondspresident Frank-Walter Steinmeier.

Tijdens een werkontbijt van 2,5 uur in Berlijn hadden Erdogan en Merkel het vanochtend over de Duits-Turkse relaties, de binnenlandse politieke situatie in Turkije en gemeenschappelijke belangen in de strijd tegen het terrorisme. Ook ging het over het verbeteren van de economische banden tussen beide landen, zegt een woordvoerder van Merkel.

De relatie tussen Duitsland en Turkije is de laatste jaren behoorlijk bekoeld. Duitsland is kritisch over de arrestatiegolf in Turkije na de mislukte coup twee jaar geleden en maakt zich druk over detenties van Duitse burgers in Turkije. Aan de andere kant is Turkije niet blij met politiek asiel dat Turken in Duitsland hebben gekregen en vindt het land dat Duitsland zich te veel met Turkse aangelegenheden bemoeit.