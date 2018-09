Aflossingsvrije hypotheek: erfenis uit verleden met probleem voor toekomst?

Eigen Huis heeft sinds vandaag een tool op hun website waarmee consumenten kunnen checken of ze in de problemen kunnen komen. Mulder: "We bieden dit aan als onafhankelijke partij, want men vertrouwt ons toch iets eerder dan de banken. Op dit gebied hebben veel mensen de neiging om hun kop in het zand te steken door het enorme wantrouwen in de financiële sector. De post belandt op de grote stapel, zeg maar."

Overstappen

Liggen problemen op de loer, dan is een van de oplossingen volgens Mulder het overstappen naar een annuïteitenhypotheek, waarbij de maandelijkse kosten van rente en aflossing gelijk blijven gedurende de gehele looptijd. Aan het einde van de looptijd is je hypotheek afbetaald. "Daarbij vraag ik de banken om dan de boeterente af te schaffen in dit geval. Dat zou de campagne sterker maken."

Van der Zwan hoopt met de campagne de twee miljoen mensen in Nederland met een (deels) aflossingsvrije hypotheek te bereiken. "Uiteindelijk willen we dat mensen nadenken over hun toekomstige financiële situatie. Het grootste risico is dat mensen niet snappen dat het contract ooit gaat aflopen."