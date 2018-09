Banken starten campagne: los uw hypotheek af

Veel huizenbezitters met een hypotheek sparen nu al om straks de hypotheek terug te betalen. Of ze weten dat ze aan het eind van de looptijd voldoende geld moeten hebben voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

"Maar er zijn ook mensen die niet sparen of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek", aldus een woordvoerder van de NVB. "Voor deze groep geldt: als je nu al weet dat je straks in je woning wilt blijven wonen, is het goed om nu maatregelen te nemen door te gaan aflossen of te sparen."

Om ervoor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan, benaderen banken klanten actief - zo zegt de NVB - om de mogelijke gevolgen in kaart te brengen. "Inmiddels zijn op die manier 52.000 klanten bereikt en is aan 27.000 mensen financieel inzicht gegeven."

Met de campagne hopen banken nog meer mensen te bereiken en inzicht in hun financiële situatie te geven.

Veeg uit de pan

De campagne lijkt een reactie op kritiek die de banken vorig jaar al kregen van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën. De kritiek was toen dat banken meer pro-actief moeten doen om huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek aan te sporen toch af te lossen. De drie instanties pleitten toen al voor een centraal informatiepunt waar huishoudens met vragen terecht konden.

Volgens De Nederlandsche Bank bestaat meer dan de helft van de hypotheekschuld in ons land uit leningen waarop niet regelmatig wordt afgelost. Dat kan tot problemen leiden. Huishoudens sparen vaak onvoldoende om hun hypotheek uiteindelijk terug te betalen. Want na hun looptijd zal de aflossingsvrije hypotheek toch echt moeten worden afgelost. En dan blijken huishoudens te weinig op bijvoorbeeld spaarrekeningen te hebben staan.