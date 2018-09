Italiaanse regering 'speelt Sinterklaas met geld dat er niet is'

Het begrotingstekort zal de komende jaren op 2,4 procent van het bruto binnenlands product uitkomen. Terwijl Tria eerder aan de EU had beloofd dat 1,6 de grens zou zijn.

Eurocommissaris Pierre Moscovici was er niet blij mee, maar koos voor een indirecte toon. "We hebben geen enkel belang bij een botsing tussen de Europese Commissie en Italië. Maar we hebben er ook geen belang bij als Italië de regels niet volgt en zijn schuld, die explosief blijft, niet vermindert."

Rutte zei eerder vandaag dat het Nederlandse kabinet "zeer bezorgd" is over de ontwikkelingen in Italië.

In Brussel bestaat de hoop dat Rome de grootse plannen nog afzwakt voordat ze halverwege oktober worden ingediend bij de Europese Commissie. Die kan de plannen afkeuren, hoewel dat nog bij geen enkel lid ooit is gedaan.

'Luisteren naar de kiezer, niet naar Brussel'

De boodschap van de eurosceptische regering is volgens Van Schaik in ieder geval duidelijk: "We luisteren naar de kiezers en niet naar de bureaucraten in Brussel."

De EU hanteert de norm dat de overheidsschuld van een lidstaat maximaal 60 procent mag zijn van het bruto binnenlands product (bbp). Ondertussen staat de staatsschuld van Italië op 132 procent van het bbp.

"En die blijft steeds verder oplopen", zegt de NOS-correspondent. "Economen zeggen dan ook dat de rekening betaald zal worden door de toekomstige generatie. En gezien de vergrijzing zal dat een groot probleem worden."