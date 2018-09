Italië breekt belofte aan EU en wekt onrust onder beleggers

Die laatste groep reageerde vandaag negatief op de plannen. Italiaanse obligaties werden massaal gedumpt toen de begrotingsplannen duidelijk werden. De rente op de staatspapieren steeg daardoor fors tot boven de 3,1 procent. Ook de beurs in Milaan ging hard onderuit. De koers kelderde daar met ruim 4 procent. Vooral bankaandelen lopen averij op. Ook op andere Europese beurzen staan die onder zware druk. Daarnaast werd de euro minder waard ten opzichte van de dollar.

Naast de beleggers uitte ook de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani zijn onvrede over de plannen. "Deze begroting is niet voor het volk, maar tegen het volk", zei de Italiaan tegen persbureau Reuters. De plannen zorgen niet dat de werkgelegenheid stijgt, maar zal problemen veroorzaken voor het spaargeld van de Italianen, aldus Tajani.

Het is niet voor het eerst dat de Italiaanse regering in aanvaring komt met de EU. In augustus dreigde Di Maio de EU-afdracht te staken in een ruzie over het opnemen van migranten.