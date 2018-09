Staatssecretaris wil onderzoek naar vertragingen veerboot Ameland

De route is bijna twaalf kilometer lang en vrij bochtig en bevindt zich in een wantijgebied. Dat is een gebied dat zich kenmerkt door het natuurlijk dichtslibben. Door de veranderende natuurlijke omstandigheden in de Waddenzee gebeurt dat steeds vaker. Het wad wordt steeds hoger door zand en grind en boten kunnen daardoor minder goed en minder snel varen.

In de brief aan de Kamer staat dat de vaarverbinding onder druk staat. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal nu bekijken of en hoe er efficiënter kan worden gebaggerd. Verder wordt bekeken of het laden en lossen in Nes beter en vooral sneller kan, meldt Omrop Fryslân.

De resultaten van het onderzoek worden vermoedelijk volgend jaar zomer bekend.