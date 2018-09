Grote hoeveelheid grondstoffen voor explosieven gevonden bij terrorismeverdachten

Bij doorzoekingen van de woningen van de verdachten die volgens politie en Openbaar Ministerie een aanslag wilden plegen is honderd kilo kunstmest gevonden, die mogelijk geschikt is voor een autobom. Er werden ook grondstoffen gevonden die gebruikt kunnen worden in bomvesten.

De zeven mannen blijven voorlopig vastzitten. Woensdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ze worden door het Openbaar Ministerie verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een groot evenement in Nederland. Tegelijkertijd zouden ze op een andere plek een autobom tot ontploffing hebben willen brengen.

De huiszoekingen waren gisteravond in onder meer Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen. Van de inval in Huissen werden deze beelden vrijgegeven: