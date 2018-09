'Subsidiepot voor zij-instromers basisonderwijs is leeg'

Het extra geld dat voor dit jaar beschikbaar was om met zij-instromers het lerarentekort aan te pakken is bijna op. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zegt in Trouw "tegen het plafond aan" te lopen.

Voor 2018 was 3,2 miljoen euro subsidie beschikbaar om hoogopgeleiden te laten overstappen naar het onderwijs. Ze komen direct voor de klas te staan, terwijl ze hun lesbevoegdheid moeten halen. Per zij-instromer kunnen scholen 20.000 euro subsidie aanvragen.

De subsidiepot voor het basisonderwijs is bijna leeg. Voor het mbo is het budget al helemaal op.

Niet in behandeling

Het ministerie van Onderwijs wil tegen Trouw niet zeggen hoeveel geld er nog over is en of de subsidie voor dit jaar wordt aangevuld. Wel laat het ministerie weten te zoeken naar een oplossing.

Volgens lerarenvakbond AOb krijgen basisscholen nu al te horen dat hun subsidie-aanvraag niet in behandeling wordt genomen. "Het is vrij ernstig als je zegt dat er een oplossing voor het lerarentekort moet komen via zij-instromers, en vervolgens mailt dat er misschien geen geld meer is", zegt de vakbond.

Een woordvoerder van minister Slob zegt dat er nog geen aanvragen van scholen zijn afgewezen en laat weten dat half oktober wordt bepaald of er meer geld beschikbaar komt.

Verrast door succes

De PO-raad, die de belangen van basisscholen behartigt, denkt dat meer zij-instromers leraar willen worden door de verbeterde cao. "Door het hogere salaris is de overstap iets minder gevaarlijk geworden voor zij-instromers. Het ministerie is waarschijnlijk verrast door het succes. We hopen dat ze de komende tijd gaan aanvullen."

De SP heeft Kamervragen gesteld omdat aanvragen niet in behandeling zijn genomen. "Als je moord en brand schreeuwt over het lerarentekort, kun je geen extra drempels opwerpen om mensen daadwerkelijk leraar te laten worden", zegt Kamerlid Peter Kwint tegen Trouw. Hij wil dat alle subsidieaanvragen voorlopig worden toegewezen.