Drie jaar cel geëist in zeldzaam grote witwaszaak

Wat heeft De R. dan verkeerd gedaan?

De ingenieur heeft helemaal geen werkt verricht, zoals op de factuur stond, stelt het OM. Of in ieder geval niet genoeg om zoveel geld te krijgen. Het was gewoon fraude, en omkoping.

Zelf zegt De R. dat hij daar helemaal geen zicht op had, of hoefde te hebben. Al die betalingen en geldstromen via die verschillende vennootschappen, hij weet niet precies waar die voor waren en bij wie ze terecht kwamen. En wat hem betreft was dat ook niet zijn verantwoordelijkheid.

"De discussie is tot op de dag van vandaag: moet je vragen of iemand zijn belastingaangifte heeft gedaan?" zegt De R. in de rechtszaal in Amsterdam. "Dat moet iemand zelf doen. Net zoals het iemands eigen verantwoordelijkheid is om wel of niet te roken."

Daar heeft het OM geen boodschap aan. Of De R. dat nou doorhad of niet, doorstroomconstructies zoals ze gebruikt zijn in de omkoping van de Italiaanse Clini hebben in elk geval wel het witwassen van meer dan 100 miljoen dollar mogelijk gemaakt.

ING betrokken

Is er dan niemand anders die door had moeten hebben dat er iets mis was met al die geldstromen via De R? Zelf wijst De R. naar de rol van bijvoorbeeld ING, die als bank bij veel transacties betrokken was. In de schikking die de bank onlangs moest betalen, sprak het OM over vier grote rechtszaken waar de bank een rol in speelde. Trust EU zat daar niet tussen.

"We weten nu dat men bij ING weinig controleerde, maar in de zaken Trust EU wel alle betalingen uitvoerde", zegt De R.

Het OM bevestigt dat er "gelden over rekeningen van ING zijn gelopen". Of ING ook in het geval van Trust EU nalatig is geweest, is niet uitgezocht in het strafrechtelijk onderzoek naar ING.

"De transactie die ING heeft betaald was voor het stelselmatig jarenlang niet op orde hebben van de naleving van de wet." Om dat te bewijzen, was het genoeg om vier gevallen aan te dragen, zegt het OM. "Zie het net als bij een beleggingsfraude: indien er 200 inleggers zijn, hoef je niet alle casussen van 200 inleggers uit te werken, dan maak je ook een selectie van vier of vijf die je uitwerkt."