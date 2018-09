Droogte nog niet voorbij, nog steeds beregeningsverbod in deel van het land

Het kan nog maanden duren voordat de grondwaterstand in Nederland weer op peil is. Dat staat in de droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) die vandaag is gepubliceerd.

Ondanks de regen van de laatste tijd zijn de problemen die door de droogte zijn ontstaan dus nog niet voorbij. Een aantal maatregelen die Rijkswaterstaat deze zomer nam blijven van kracht. In acht waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland is er voorlopig nog een beregeningsverbod. Dat betekent dat er geen grond- en oppervlaktewater gebruikt mag worden.

Scheepvaart

Ook voor de scheepvaart zijn de problemen nog niet voorbij. Op de Waal, de IJssel en de Lek blijven er beperkingen door de lage waterstand.

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is door de regen de afgelopen weken licht afgenomen tot 286 millimeter. Daarbij zijn er grote regionale verschillen. Vooral in het westen is het neerslagtekort afgenomen.