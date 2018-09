Castricum geeft statushouders geen voorrang meer bij huurwoningen

De gemeente Castricum wil dit jaar nog stoppen met het geven van voorrang aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen. De Noord-Hollandse gemeente noemt het oneerlijk dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning.

Nu krijgen statushouders in vrijwel alle gemeenten nog voorrang als ze uit een asielzoekerscentrum komen en op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Het Rijk verplicht gemeenten niet meer om statushouders te huisvesten, maar er bestaat wel een taakstelling om een bepaald aantal mensen onderdak te geven.

Doet een gemeente dat niet, dan kan de provincie die huisvesting regelen en die kosten doorrekenen aan de nalatige gemeente. Dat kunnen bijvoorbeeld hotelkosten zijn. Maar ook kan het ministerie van Binnenlandse Zaken de opvangkosten in een asielzoekerscentrum laten betalen door de gemeente, als een vergunninghouder daar langer moet blijven wonen.

Op dit moment verblijven 6500 mensen met een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum. In totaal worden 21.000 asielzoekers opgevangen in een azc. Als de huisvesting van statushouders vertraagt, heeft dat ook gevolgen voor de capaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

In Castricum gaat het om 27 mensen in de eerste helft van 2018 en nog eens 23 in het tweede halfjaar.

Schrijnende gevallen

Maar Castricum wil dus geen voorrang meer geven. Volgens de gemeente moeten asielzoekers gewoon wachten op een huurwoning en zijn er schrijnende gevallen te noemen van mensen die ook moeten wachten op een huis, zoals alleenstaande gescheiden moeders met kinderen die niet aan de beurt komen. Aan sociale huurwoningen is in veel gemeenten een groot gebrek.

Het plan van VVD-wethouder Paul Slettenhaar is niet nieuw. Bij de vorming van de coalitie in Castricum, in mei, is afgesproken dat de gemeente stopt met het voorrang geven van statushouders.

De gemeente start binnenkort een lobby in Den Haag tegen de vergoeding van 1500 euro per statushouder.