Na sneeuw speelt nu warm weer HEMA parten

Warenhuisketen HEMA blijft tobben met de omzet. Speelden stakingen in Frankrijk en sneeuw het bedrijf parten in het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal, de maanden mei, juni en juli, was het naast de Franse ov-stakingen uitzonderlijk lang warm weer. Daardoor kwamen klanten niet bij winkels of hadden geen zin in winkelen. Zwembroeken en ventilatoren liepen goed, maar waren snel uitverkocht, terwijl andere kleding bleef liggen.

De omzet van de hele keten daalde licht met 0,2 procent en kwam uit op 286 miljoen euro, inclusief de nieuwe winkels. Zonder de nieuwe winkels was er sprake van een omzetdaling van 4,3 procent. Er werden meer huishoudelijke artikelen verkocht, maar minder etenswaren en kleding.

In Nederland daalde de omzet met meer dan 3 procent, in Frankrijk en Duitsland steeg de omzet stevig dankzij de vier nieuwe winkels.

Robots

Het bedrijf draait ook nog steeds verlies. In het tweede kwartaal onderaan de streep 10,2 miljoen euro, tegen 29 miljoen een jaar geleden. In het eerste kwartaal bedroeg het verlies 6 miljoen euro. Het bedrijf durft niet te zeggen wanneer het weer winst maakt.

"We zijn niet tevreden over de omzetontwikkeling", zegt bestuursvoorzitter Tjeerd Jegen, maar door "adequaat kostenmanagement zijn de marges en het resultaat wel verbeterd".

Online blijft de HEMA groeien. De omzet van webwinkel steeg met 8 procent. Dat is lager dan in het eerste kwartaal, maar dat heeft te maken met het nieuwe distributiecentrum met veel robots dat stapsgewijs in gebruik is genomen. Daardoor kon niet voluit gewerkt worden en werd ook minder reclame gemaakt waardoor de online omzetgroei gedrukt werd.

De winkelketen zegt wel klaar te zijn voor het doorgaans sterke derde en vierde kwartaal.

Abu Dhabi

HEMA breidt ook naar Aziƫ en opent vandaag een winkel in Abu Dhabi. Rookworsten zullen ze er niet verkopen, wel baby- en kinderkleding, chocolade en koekjes. "HEMA is een groot Nederlands kledingmerk en heeft schaalgrootte nodig en dus uitbreiding om te concurreren met Zara en H&M", zegt Jegen.

Het bedrijf telt inmiddels meer dan 750 winkels in 9 landen en 19.000 werknemers. De voorbije maanden worden getekend door een afgeketste verkoop en ruzie met de franchisehouders.