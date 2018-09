Rijles voor chauffeurs omvallende bezorgwagens

Elektrische wagentjes die vol met boodschappen omgevallen op de weg liggen. Op internet staan er inmiddels verschillende foto's en filmpjes van ongelukken met bezorgauto's van het snelgroeiende bedrijf Picnic.

Het bedrijf neemt nu maatregelen. Bezorgers krijgen voortaan extra training hoe het wagentje rechtop te houden en software in de wagens is bijgewerkt.

De boodschappenbezorger heeft 700 wagentjes rondrijden. Ze zijn smal en hoog en meestal zwaar beladen. "Dat is bewust gedaan zodat ze niet in de weg staan voor andere mensen. Dan kunnen we goed voor de deur parkeren", zegt Picnic-oprichter Michiel Muller.

Voor het bedrijf was in maart de maat vol na een ongeluk in Den Haag. Een bezorger was net vertrokken met een volle wagen met boodschappen, maar bij een van de eerste bochten belandde hij op zijn kant. "Het is natuurlijk heel dramatisch als ze omvallen. We hebben nu van alles aangepast zodat het niet meer gebeurt", zegt Muller.

Bierflessen

De boodschappenbezorgdienst heeft de wagentjes en de belading anders geregeld. Aan de vering is gesleuteld en zware artikelen zoals bierflessen worden nu standaard onder in de wagen gezet in plaats van bovenin.

Een deel van het probleem heeft te maken met het personeel. Het bedrijf heeft veel studenten in dienst die nog niet lang hun rijbewijs hebben.

"Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat veel te maken heeft met gedrag. Ze moeten begrijpen dat dit een ander voertuig is dan hun eigen auto. Daar hebben we een training voor ontwikkeld", zegt Muller.