Ook de fietsenwinkel voelt concurrentie online steeds meer

Niet alleen eten en drinken, kleding, schoenen en elektronica maar ook fietsen worden steeds meer online verkocht. Traditionele fietsverkopers zien met lede ogen aan dat er steeds meer klanten hun fiets via internet bestellen en vervolgens met problemen bij de stenen winkel terechtkomen.

"We zien bekende klanten met schaamrood op de kaken langskomen met hun fiets die ze online hebben gekocht", zegt Rob van Oosterhout, fietsverkoper in Teteringen. "Ze hebben dan toch een beetje spijt en vragen of ik de problemen voor ze kan oplossen."

De grootste online fietsenwinkel zag de omzet met 65 procent stijgen in een jaar tijd. Het kan bijna niet anders dan dat er op termijn fietsenwinkels gaan omvallen, denkt de brancheorganisatie.

"Fietsenzaken zijn vaak kleine winkels met weinig personeel. Die kunnen die concurrentie met grote online aanbieders moeilijk aan", zegt Tom Huyskens van Bovag. "Wij verwachten dat zo'n 20 tot 40 procent van alle fietsenwinkels binnen een jaar of tien gaat verdwijnen." Nu zijn er nog zo'n 2000 fietsenwinkels in Nederland.

Eten en drinken

Uit cijfers van brancheorganisatie Thuiswinkel.org blijkt dat de online verkoop het afgelopen half jaar met 11 procent is gestegen. Over het hele jaar verwacht de organisatie een omzet van 25 miljard euro te halen.

Vooral eten en drinken wordt meer online verkocht. De omzet steeg met 39 procent. Gisteren bleek Nederland de Europees kampioen online boodschappen doen. 29 procent van de Nederlanders koopt inmiddels weleens boodschappen via internet.

Ranglijst

Vanochtend is ook de Twinkle 100 gepresenteerd, de 'hitlijst' van de 100 grootste webwinkels in Nederland. Bol.com, de nummer 1, is het eerste bedrijf met voor het eerst meer dan 1 miljard euro aan online-verkopen in ons land. In de vorige top-100 was de omzet van Bol.com nog 950 miljoen euro.

Overigens dankt Bol.com een steeds groter deel van de inkomsten aan andere webwinkels, die de website van de grootste webwinkel gebruiken als extra verkoopmogelijkheid.

Ook alle andere webwinkels in de top-10 zagen de verkopen enorm toenemen. "De lijst wordt een beetje een kind met een waterhoofd. De top-10 vertegenwoordigt nu 55 procent van de totale omzet van de top-100", zegt hoofdredacteur Arjan van Oosterhout van Twinkle Magazine. "De grote webwinkels worden groter en groter."

Tot de sterkste groeiers - met soms wel een omzetstijging van 50 procent - behoren supermarkten als Albert Heijn, Picnic en Jumbo. Maar ook webshops met drogisterij-artikelen en fietsen behoren tot de stijgers met een stipnotering, evenals Kamera Express, Dekbed-discounter.nl, de Apple-reseller Amac en Jeans Center.