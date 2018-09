Chinees die negen scholieren doodstak geëxecuteerd

Een Chinese man die in april negen scholieren doodstak is geëxecuteerd. In juli was hij al door een rechtbank ter dood veroordeeld voor de aanval.

Zhao Zewei viel de scholieren aan toen ze na school onderweg waren naar huis. De slachtoffers waren tussen de 12 en 15 jaar oud. Bij de actie in de stad Mizhi, in de noordelijke provincie Shaanxi, raakten ook elf mensen gewond.

Volgens de rechtbank heeft de man verklaard dat zijn aanval een wraakactie was omdat hij in het verleden als leerling op de school is gepest. Ook zou hij gefrustreerd zijn geweest door tegenslagen in zijn leven.