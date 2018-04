Man steekt zeven schoolkinderen dood in China

In het noorden van China heeft een man op straat zeker zeven kinderen doodgestoken. Het waren leerlingen van een middelbare school. Hij verwondde tussen de twaalf en negentien leerlingen, die allemaal naar een ziekenhuis zijn gebracht.

Hij stak in de stad Mizhi in de provincie Shaanxi in op leerlingen van tussen de 12 en 15 jaar die net op weg waren naar huis.

De dader is gearresteerd. Volgens Chinese media is het een oud-leerling van de school. Tegen de politie zei hij dat hij wraak wilde nemen omdat hij als leerling is gepest.