Moet ik straks afstappen als ik wil appen? Alles wat je wil weten over het appverbod

Hoezo geldt dit niet voor voetgangers? Die lopen ook vaak gevaarlijk onoplettend op straat

In dit wetsvoorstel zijn voetgangers niet meegenomen. Ze lopen op de stoep en gaan langzamer. Dat neemt niet weg dat je ook als voetganger, en dus verkeersdeelnemer, het verkeer niet in gevaar mag brengen.

Ook Veilig Verkeer Nederland vindt een apart verbod voor voetgangers niet meteen nodig. "We hopen dat de nieuwe campagne Mono mensen laat beseffen hoe gevaarlijk het is als je je op de weg begeeft", zegt een woordvoerder. "Verbieden lijkt me daarnaast ook lastig, want als je op een voetpad staat of in een verkeersvrij centrum is natuurlijk anders dan wanneer je een zebrapad oversteekt."

Hoe hoog wordt de boete als je tóch appt op de fiets?

Die moet nog worden vastgesteld. Voor automobilisten is de boete nu 230 euro.

Met sommige koptelefoons kun je je muziek bedienen zonder aan de telefoon te zitten. Hoe zit dat?

Zolang je je telefoon niet vasthoudt en niet met de hand bedient, mag dat. Maar ook hier geldt: het beste is om je aandacht bij het verkeer te houden, benadrukt het ministerie.

Hoe gevaarlijk is appen op de fiets eigenlijk?

Het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) meldt dat in Nederland niet geregistreerd wordt of afleiding een rol heeft gespeeld bij een ongeluk. Een onderzoek uit 2017 gaf aan dat 19 procent van de fietsers die op de Spoedeisende Hulp-afdeling belandden afgeleid waren.

4 procent van de mensen was afgeleid door praten, minder dan 1 procent gaf aan dat telefoongebruik de oorzaak was. Maar zoals gezegd: dit zijn cijfers van mensen die het zelf hebben ingevuld bij een enquête en geven dus geen compleet beeld.

Waarom mag een koptelefoon met luide muziek op nog wel, dat is toch ook gevaarlijk?

Vooral de visuele afleiding van telefoons leidt tot grotere risico's, zegt het ministerie. Daarnaast wees een onderzoek in januari uit dat er niet meer ongelukken ontstaan door het luisteren naar muziek of bellen op de fiets. "Mensen passen hun gedrag aan. Ze gaan minder hard rijden of gaan beter om zich heen kijken", zei hoogleraar Bert van Wee toen.

Veilig Verkeer Nederland heeft nog wel een advies als je een koptelefoon op hebt op de fiets. "Als je bijvoorbeeld aan het bellen bent doe dan één oortje in in plaats van twee. Dat is veiliger."

Hoe gaat de politie het handhaven?

De Nationale Politie liet gisteren weten dat dat afleiding in het verkeer een prioriteit is en dat het gebruik van een mobiel daarin gewoon meegenomen wordt. "Maar we kijken wel altijd of de actie tot gevaar leidt", zei een woordvoerder in een reactie. De politievakbonden vroegen zich op hun beurt wel af of er genoeg capaciteit is bij de politie om hier extra op te letten.