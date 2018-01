Bellen of muziek luisteren op de fiets leidt niet tot meer ongelukken

Van Wee waarschuwt fietsers om de resultaten niet meteen als vrijbrief te zien om bijvoorbeeld te gaan appen. "Het is link om nu te denken: het maakt niet uit, ik kan muziek gaan luisteren of bellen, want het heeft toch geen invloed op de veiligheid. Dat is een hele gevaarlijke conclusie."

Verbod?

De bevindingen van de Delftse wetenschappers lijken in lijn met een onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL van vorig jaar. Dat instituut becijferde dat slechts 1,2 procent van de slachtoffers tijdens het ongeluk een gsm gebruikte. Juist ouderen, die relatief weinig met hun mobiel in de hand fietsen, maken vaker brokken.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onderzoekt of het zinvol is om app-verbod op de fiets in te voeren. Volgens haar is er maatschappelijk draagvlak voor zo'n verbod, maar is het duur om te handhaven en is het de vraag hoe zinvol het is. Haar voorganger minister Schultz had de invoering van een verbod al in gang gezet. Onderzoeker Van Wee denkt dat het slim is om eerst meer onderzoek te doen.